法務部矯正署2020年為台中看守所7個監所採購181件防彈背心，得標廠商「尚極實業」負責人林聖哲，竟拿其他標案的合格驗收文件混充，矇騙矯正署驗收，不法獲利119萬3780元；台北地檢署11日依詐欺罪起訴林，痛批林被查獲後仍拒絕送檢，枉顧執法人員的生命安全，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院從重量刑。另林父林樹雄因不知情，罪嫌不足，獲不起訴。

檢廉調查，矯正署2020年8月至12月，為台中看守所等7個單位升級防彈背心等裝備，辦理防彈背心採購案，得標廠商「尚極實業」負責人林聖哲，提供經美國懷特實驗室驗收合格的防彈纖維原廠證明文件，以及向韓國曉星公司採購的AT防彈纖維布的訂購單、進口報單及原廠證明書等文件，藉此證明該公司的防彈背心內、外襯材質，符合標案所要求的防彈等級。

但廉政署查出，實際上林聖哲提供給矯正署的原廠證明及防彈纖維布的訂購文件，其實是父親林樹雄所經營的光研公司，於2019年至2020年間投標國家安全局、警政署等防彈背心標案時，所提供的合格文件。

林聖哲涉嫌拿父親經營的光研公司所取得的原廠文件，混充成是尚極實業取得，矇騙矯正署驗收過關；廉政署查獲後，將林氏父子移送北檢偵辦。檢方調查時，林聖哲否認犯行，且拒絕將該公司提供的防彈背心送驗。

檢方認為，林聖哲以其他標案鑑測報告混充，竟為求利潤極大化，卻枉顧執法人員生命安全，惡性重大，且林到案後仍辯稱其確信提供的防彈背心符合採購規範，拒絕自行送驗，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。