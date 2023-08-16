「鮑鮑換業績」這句網友常說的戲言果然是真的！科技大廠群創光電爆發桃色醜聞，引發網友熱議，用身體換訂單或資訊的傳言是否為真。對此有業內人士坦言，這已是圈內常見的潛規則。

據《三立新聞網》報導，在NB業待了10年的一位工程師直言，「不然訂單怎麼來？」，坦承這種事很常見。也有業務爆料，類似的事情在業內屢見不鮮，幾乎是大家都在搞婚外情，她自己陪已婚主管應酬時，也曾被摸胸性騷，但她不敢聲張。

對此不少網友大嘆，「貴圈真亂！」，不過在PTT仍有網友質疑，「科技業都玩那麼大的嗎」、「靠邀科技業都能這樣往上爬喔？」、「用身體換？業務領薪水的需要這樣嗎？」、「道德在哪裡、隱私在哪裡、影片在哪裡」、「為什麼我採購的時候，都是拜託供應商理一下我們..」。

但也有網友認為，「大廠採購真的是爽缺」、「枕營業都是真的」、「誰說科技業不能亂搞了」、「電子業黑絲女業務」、「竹科老公真的可憐」、「大家會不會都在想到底多敢玩」，還有人表示，「採購真是超爽der，軍中也一樣」。