元山今天除息，每股配息2.10832056元，早盤股價強勢大漲，順利填息。

由於MCU供貨趨穩，且高速運算散熱產品因AI伺服器需求強勁，元山營運自第2季展現強勁成長力道，第2季營業淨利為5492萬元，季增1.62倍，營業淨利率為5.7%，季增3.23個百分點，稅後盈餘為5191萬元，季增1.81倍，單季EPS為0.75元，在象徵本業的營業淨利及稅後盈餘的季增幅分別居散熱廠冠軍及亞軍，累計上半年稅後盈餘為7037萬元，EPS為1.01元，元山也樂觀看待下半年及明年營運。

劉賢文表示，歐洲車廠訂單能見度已達2024年、甚至2025年，有些車廠擔心MCU缺料重演已先預下單，訂單算很穩定，大陸車廠部分，現在亦有不少急單出現，整體車用電子狀況不錯；在高階伺服器方面，元山並沒有缺席，在伺服器的產品包括風扇/散熱模組及散熱片，透過組裝代工廠出貨給CSP如：亞馬遜、Google等廠商，不過我們不做量大標準品，而是主攻高階具特殊功能的客製化伺服器。

受惠於車用電子、高階電競及高速運算伺服器訂單能見度高，劉賢文表示，目前達伸廠及台灣廠都已滿載，我們對8月到11月訂單很有信心，下半年會明顯比上半年更好，明年也會比今年好。