據勞動部今天公布的本周無薪假（減班休息）統計，整體無薪假人數達1萬2105人，而製造業就有1萬83人、持續創下今年以來新高。勞動部官員表示，製造業減班休息實施原因主要為庫存居高不下、客戶需求減少所致，但也有部分製造業需求仍高，推估仍是個別廠商接單情況有所不同，會持續關注實施情況。

據統計，本周無薪假共有669家、1萬2105人實施，較上周的632家、1萬1201人，本周增加37家，人數增加904人，製造業就增加756人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱說，本周增加集中在製造業，又以金屬機電工業為多、增加506人，其中有3家金屬機電工業實施規模人數較多，分別達170餘人、170餘人及120餘人，一家為車用塑膠模具、一家為鋁材製造、另一家則為工具機相關。

李怡萱說，資訊電子工業也增加137人，其中一家自動化感測相關廠商實施80餘人。

李怡萱分析，製造業減班休息人數，仍是今年以來最高，主要為受到需求減少、影響訂單，但目前仍是個別廠商訂單、會持續關注實施情況。