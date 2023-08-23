沒有好訊息！經濟部統計處今發布7月工業生產指數，年減15.2％，拉出連14黑，為史上最長負成長。展望未來，統計處也顯悲觀，雖然看到廠商庫存去化有進步，但是有兩大不利因素籠罩，包括全球終端市場看不到復甦、中國大陸經濟比預期差，讓工業生產難在第三季轉正。

先前工業生產指數最長負成長是12個月，從2015年5月起一直到隔年4月，連12黑。這次長達14個月衰退期，是持續在創連黑新高紀錄。

作為工業生產中最重要製造業，7月指數也年減15.7％，主因全球經濟成長力道疲弱，消費與投資動能減速，產業鏈庫存調整時間拉長。

六大製造行業，僅有「電腦、電子產品及光學製品業」比去年同月高8.24％，呈現成長，其餘都見黑，像是「電子零組件業」年衰退22.9％，「化學材料及肥料業」減12％，「機械設備業」與「汽車及零組件業」也各減18.6％、4.4％。

資訊電子產業不好，主要受終端市場需求不振，產業鏈持續調整庫存影響，電腦電子產品之所以好，黃偉傑說是因雲端資料服務需求成長，加上人工智慧等新興應用拓展挹注關係，其生產指數達120，還創歷年新高。

展望未來，8月工業生產指數仍看年減最多18％，持續拉連15黑。經濟部統計處副處長黃偉傑直指：「綜觀來看，不利因素比較多」。

主要有兩大不利因素，一是中國經濟沒有想像中好，發生問題，內部房地產不好，連帶我傳統產業，如基本金屬、化學材料生產都呈現蠻大減幅，再來是全球終端市場沒有很明顯復甦跡象。雖然也有好因素，像是伺服器訂單長紅，消費性電子產品供應鏈逐步啟動，不過仍是負多於正。

也因此，他不看好第三季工業生產能落底轉正成長，至於第四季，根據主計總處發布資料，第四季出口會回正，或許屆時工業生產就會有好表現。

至於過去拉低外銷訂單、工業生產的廠商庫存過高因素，黃偉傑說有好轉，現每個月存貨率指數持續下降中。可是他強調，庫存下降，需求沒有回來，生產指數還是無法看到回升，「現在只能等待需求回來」。