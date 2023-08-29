麗清今年上半年營收37.72億元，稅後淨利0.94億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後盈餘0.88元。其中，6月營收8.71億元，創史上新高，7月營收7.42億元，維持在高檔。汽車LED車燈滲透率提升，麗清接單狀況轉佳，出貨數量逐年增加，今年上半年麗清LED車燈模組營收年增6％，優於大陸車市銷售表現。

觀音廠上半年營收約9億元，目前兩條生產線，預計第4季新增第3條生產線，明年農曆年後全線量產。LED模組月營收約5.5億元，觀音廠量產後目前每月營收約2億元，第3條產線加入後，月營收可達3億元，明年仍有擴產或合作生產計畫，來因應美國車廠客戶接下來的訂單需求。

今年上半年毛利率13.65％，LED車燈模組毛利率約15％附近，下半年持續優化產品組合，預期可維持15％表現；觀音廠車燈控制器毛利率較低，雖然營收貢獻增加，但影響毛利率，法人估計，下半年毛利率與上半年持平。全年營收隨著接單成長及增加產線，法人估計今年將突破80億元，上看83億元，2024年挑戰百億元。