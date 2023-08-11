至於累計前7月營收也呈現年衰退11.68％幅度，航運、塑膠及光電等，各衰退20％～42％， 觀光餐旅、汽車及生技醫療等逆勢成長8％～53％以上，觀光餐飲年增53％最受關注。

證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板）各有903家及78家，共981家均已如期申報7月營收。7月全體上市公司營收為3.04兆元，年減2,697億元、減幅8.14％，累計前7月營收為20.376兆元，年衰退2.695兆元、年減幅達11.68％。

證交所表示，上市公司7月營收成長較大的三大產業中，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，建材營造業因建案完工認列工程收入，金融保險業主係投資收益增加。

7月營收衰退較大的三大產業中，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，油電燃氣業受油價下跌及通膨致需求低迷，鋼鐵工業因需求及市場價格下跌。

上市公司累計前7月營收成長較大的三大產業中，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車工業因車用晶片供應及航運問題緩解，生技醫療業受惠學名藥外銷市場及醫美等業務增加。

累計營收衰退較大的三大產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，塑膠工業因總體經濟衰退，下游廠商調節庫存且產品價格下跌，光電業因需求及市場價格下跌。