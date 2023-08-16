為提升行人通行環境的安全，台中市政府建設局針對全市10大易肇事路口，進行照明設備改善，初估總計更換67盞LED路燈、換裝9支四臂燈桿，並將容易造成視覺昏暗的鈉燈更換為中色溫，今年7月底已陸續完成，透過提升路口照明，將可提供駕駛明亮視野。

目前完成照明設備加強的路口包括：文心路與河南路、五義街與學士路、台灣大道與東大路、文心路與興安路、文心路與熱河路、逢甲路與福興路、中山路與台灣大道、學府路與雅潭路、崇德路與三民路、興祥街與中山路，建設局長陳大田指出，這些路口平均照明度都較之前平均提升約20％，可讓民眾在夜間也看得清楚、行得安心。

陳大田說，建設局針對易肇事路口照明設備提升，主要是將路口鄰近的路燈更換為高流明數燈具，並以四臂燈桿設置在路口中央分隔島並加掛2盞路燈，提供全方位照明；此外，有感於過去使用鈉燈演色性較差，容易造成視覺昏暗的效果，這次也改玩中色溫且光通量達2萬5000lm的LED燈具。

陳大田強調，市府積極改善行人及道路交通安全，未來將視成效逐步推廣到其他人流、車流量較大的區域，盼有效減少交通事故發生。