第八屆「移鳴驚人」東協好聲音活動，20日下午在台中公園盛大登場，二分局也在活動現場也設置警察服務站，同時進行反詐騙、交安及婦幼直播宣導。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

向移工推廣法治觀念，警花版「求佛」歡樂登場。

真是太有才了！台中市第二分局昨（20）日下午13時至17時在台中公園盛大展開第八屆「移鳴驚人」東協好聲音活動，女警戴起墨鏡跳起洗腦神曲「求佛」，不但加深移工以及新住民們識詐、反詐意識，也搏得台下觀眾喝采可謂「移鳴驚人」。

台中市的外籍移工人口數量，為全台灣第二多城市，每逢假日台中公園就會湧入外籍移工人潮，第八屆「移鳴驚人」東協好聲音活動，昨（20）日下午在台中公園盛大展開，現場聚集了數百名移工與新住民，躍躍欲試一展好歌喉。

而台中市警察局第二分局為提升外國朋友在台法治觀念，出動警察娃娃協同志工，跳起「警察版-求佛」神曲，配合現場即時翻譯，現場氣氛歡樂，立刻打破國界藩籬，讓國際移工能夠感受到本國警察的親切與友善。

另外移工與新住民們常因不熟悉台灣交通法規而觸法，為強化交通安全防護觀念，二分局活動現場也設置警察服務站，同時進行反詐騙、交安及婦幼直播宣導，以有趣的闖關遊戲，提供豐富的宣導品，並發送中、英、泰、越、印等各國語言版本的「微型電動二輪車」文宣，解說相關交通法規及常見違規態樣，避免外國朋友因資訊不對稱而違規受罰。

第二分局分局長周俊銘表示，透過本次活動機會讓外國朋友對於交通安全及犯罪預防知識有更進一步的認識，希望外國朋友們離鄉背井打拚奮鬥，不要因為交通事故或匯款等詐騙案件，造成遺憾影響工作，希望大家在台都能安心工作、快樂生活。