學校開學前，台中市政府先發一波現金禮券！總獎金達100萬元的「永續低碳知識大會考」今（24日）在律師的見證下，由市府祕書長黃崇典抽出4575名幸運得主，其中10名幸運學子更是獲得1萬元禮券，特別的是為配合減碳無紙化，活動禮券均以簡訊通知、電子票券方式發送。

因應國際減碳趨勢發展，中市府為推廣永續淨零理念，自109年起持續辦理永續低碳知識大會考，今年加碼活動總獎金禮券高達100萬元，為歷年之最，凡就讀台中市轄內國中小及高中（職）、五專學生均可參加線上測驗，完成大會考挑戰得分超過70分，即可獲得抽獎資格，本次活動共吸引3萬2241人次學生熱烈的參與。

黃崇典表示，台中市積極應對國際永續發展和淨零趨勢，市長盧秀燕推動「永續淨零政策三部曲」，包括簽署「氣候緊急宣言」、發表「2021台中市自願檢視報告」以及公布「2050台中市淨零碳排路徑」。

112年度永續低碳知識大會考線上活動以國小組參與最為踴躍，填答人次最多前3名分別為南屯區文山國小、大甲區華龍國小及后里區內埔國小，國中組參與超過500人次的有太平區新光國中、西區光明國中、清水區清水國中及南屯區大業國中，另外，高中組則以清水區清水高中最為踴躍。

本次活動獎金總額達100萬元，獎項包含頭獎10名：家樂福電子禮券10000元10名、貳獎10名：家樂福電子禮券8000元、參獎20名：家樂福電子禮券20名5000元、肆獎35名：家樂福電子禮券2000元、伍獎2000名：統一超商電子禮券200元及普獎2500名：統一超商電子禮券100元。

台中市政府為落實低碳永續作為，本次中獎之電子禮券均採簡訊發送，活動中獎學生需配合驗證身分，完成資格確認後，將依中獎學生於測驗時所填寫之「手機號碼」陸續寄發電子禮券，預計於10月底前全數發放完畢。