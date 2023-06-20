台中市長盧秀燕證實今天有民眾在市府內欲輕生，但已成功勸回，未發生憾事。（張亦惠攝）

今天上午近10點有名身著紅衣的女子坐在文心樓10樓到9樓的樓梯圍欄欲輕生，警方及市府主管聯手將她勸回。（取自爆料公社）

今天上午近10點有名身著紅衣的女子坐在文心樓10樓到9樓的樓梯圍欄欲輕生，警方及市府主管聯手將她勸回。（取自爆料公社）

台中市政府文心樓今天驚傳有民眾欲輕生，該名女子身著紅衣，坐在文心樓9樓跟10樓的樓梯扶手上，現場險象環生，市長盧秀燕指出，當時正在開市政會議，衛生局長曾梓展、法制局長李善植立即到現場安撫，並表示會提供協助，與警方順利將女子勸回。

第六分局今天早上9點55分接獲報案，指1名女子在台中市政府文心樓欲輕生，立即通知市政所由所長曾一峯率員前往，據了解，該名6旬女子疑因感情問題及經濟問題萌生尋短念頭。

盧秀燕說，今天市政會議進行時，市府警衛隊報告有民眾跑進市府想輕生，在市府內跨欄哭哭啼啼，當下立即啟動危機處理，也通報消防局到場。

盧秀燕指出，民眾可能遭遇困境所以很痛苦，曾梓展跟李善植立即趕到現場跟該民眾交談，也表示願意提供協助，最後順利把該民眾勸回，法制局也派出相關人員做協助，目前該名女子情緒還很激動，已暫時安置。

曾梓展表示，當時到場告訴該女子，人生不如意十之八九，請她再給我一個機會再協助她。

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