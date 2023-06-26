新北一名丈夫控訴結婚11年妻子自從孩子出生後就拒絕行房，時間達9年，訴請離婚；妻子說當時沒有拒絕，只是要丈夫等一下，但對方一氣之下說「再也不會碰妳」，2人因此分房睡多年，還說丈夫在小孩3歲時曾外遇女同事，法官認為婚姻破裂是男方責任較大，依法男方不能主動提離婚，判駁回訴求。

丈夫主張結婚11年育1女，每當他想親密接觸時，妻子總以「照顧小孩很累」、「會吵到小孩睡覺」等理由拒絕，至今已9年沒發生關係，婚姻已生破綻，請法官判准離婚；妻子說並非不願意發生關係，更未拒絕，只是剛生產完時，對方提出要求，她會請對方等一下，幾次之後對方就不再與她發生關係。

妻子說，丈夫在女兒3歲時曾提出離婚並坦承有外遇、搬離2人共寢的房間，約1個月後她帶女兒搬回娘家，又經過約1年，因為女兒就讀幼兒園才搬回原住所，夫妻分房至今，依舊無性行為，且此後她一再遭小三騷擾、監看社群媒體動態，她認為丈夫如今訴請離婚，是因為去年又認識女網友。

丈夫坦承小孩剛出生時曾要求過行房，大約4、5次被拒絕後，他有說出「再也不會碰妳」等話，後來就分房睡，連手都沒再牽過，彼此也沒有話講；女兒3歲時曾與女同事交往2年，去年確實在社群媒體認識1名單親媽媽，但還不算在交往；法官認為婚姻出現破綻是男方歸責程度較大，最終裁定駁回丈夫訴求，全案仍可上訴。