翔園文旅將於暑假2個月期間，舉辦假日市集「飛翔之丘，親子航空教育－市集園遊會」。（翔園文旅提供）

翔園文旅將於暑假2個月期間，舉辦假日市集「飛翔之丘，親子航空教育－市集園遊會」。（翔園文旅提供）

翔園文旅將於暑假2個月期間，舉辦假日市集「飛翔之丘，親子航空教育－市集園遊會」。（翔園文旅提供）

翔園文旅將於暑假2個月期間，舉辦假日市集「飛翔之丘，親子航空教育－市集園遊會」。（翔園文旅提供）

台中翔園文旅致力推廣航太科學教育，於暑假2個月期間舉辦假日市集「飛翔之丘，親子航空教育－市集園遊會」，現場除了好吃又好玩外，更展示漢翔文創F16(180CM)模型及經國號戰機巨型紙飛機模型，憶及獨家紀念款飛行夾克，值得收藏與自用，讓軍事航空迷滿載而歸。

翔園文旅是漢翔航空國內第一個100％控股子公司，以推廣航太科學教育為最大宗旨，自7月1日起至9月3日每周六日下午3點至晚上8點，於翔園航太教育園區舉辦假日市集「飛翔之丘，親子航空教育－市集園遊會」，提供台中市兒童和父母同遊共學好所在。

翔園文旅總經理吳經文表示，希望透過飛翔之丘市集園遊會，讓各界文創達人們在此發揮所長，展現並提升航太教育特色及各方美食手藝，活動極力邀請美食餐車團隊「素食小夜市-素食餐車霸主」＆「澳斯餐車-餐車界王者」等傳統小吃，均擁有大批粉絲追逐。

此外，現場也展示漢翔文創F16(180CM)模型及經國號戰機巨型紙飛機模型，以及獨家紀念款飛行夾克，值得收藏與自用，帥氣十足破表，絕對讓軍事航空迷滿載而歸。

「飛翔之丘，親子航空教育－市集園遊會」也邀請東海牧場冰淇淋及沙鹿在地冰地瓜農產品一起擺設攤位，還有魔術表演與美麗街頭藝人載歌載舞擔任開場炒熱氣氛，表演肚皮歌舞，活力滿滿；現場也邀請到飛桌魔術表演與接力演唱，讓民眾在悠悠的樂聲中與各類文創達人們開心交流。另外，也舉辦現場打卡送勇鷹號教練機紙飛機，親子DIY體驗活動。

（詳情請洽翔園文旅）