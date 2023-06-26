有別於過往只在七夕舉辦煙火慶典，台北市政府今年希望整個夏天、大稻埕都能熱鬧滾滾，除了天天都有河岸遊船燈飾、夏日貨櫃市集、街區文化導覽以及環騎臺北挑戰等特色活動外，最受矚目的煙火秀也將在既定的8月20日大型煙火展演外，加碼於每周三晚間會施放中低空煙火，透過絢爛的光彩、妝點台北夏日的夜空。

選訂「晶華煙火遊河假期」住房專案的房客，可於入住當日前往大稻埕碼頭欣賞絕美夕陽，品嘗貨櫃市集的異國美食與風味調酒。入夜後便可搭乘夜航船班將沿途萬家燈火輝映的醉人美景映入心中，航程途經過台北大橋、中山高速公路橋、重陽橋，航行時間約一小時。周三入住的旅人，更可以至大稻埕碼頭廣場觀賞中低空煙火秀，沉浸在光影水景相互呼應的浪漫景致當中。專案另外包含「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」，房客可至酒店一樓的栢麗廳，品嘗新鮮現做、豐富多元的早餐，以晨光美食延續前一晚夏季慶典的歡愉，加購高鐵車票另有7折起優惠。

除了體驗夏日河畔的魅力外，今年大稻埕夏日節也將迎接因疫情而停擺兩年的活動-本草派對回歸。活動將於6月30日至8月17日期間在永樂廣場、黑美人大酒家舊址和藍天一號豪華遊艇上舉行，分別推出「本草拼場」、「夏日船宴」和「天台派對」三大主題活動，並以調酒、佐酒小食和展演體驗等形式展開。其中在餐飲方面，與台北晶華酒店、法式料理餐廳「在她家」、米食主題精緻台菜餐廳「稻舍」以及調酒團隊「Cog &J」共同合作，並串聯13家漢藥南北貨品牌，創作出展現大稻埕獨特文化且令人味蕾驚艷的特色滋味。

在永樂廣場揭開序幕的本草拼場，將於6月30至7月2日期間規劃市集，由大稻埕漢藥南北貨老店及漢方創作品牌透過香料、茶飲、甜點等形式，展現漢方藥草的百變風貌，台北晶華酒店也將以招牌菜色創作、搭配迪化街的香料限量販售「爐烤肋眼牛肉刈包」與「台灣在地烏龍精釀啤酒」。

周末限定的天台派對，則安排旅人進入百年老屋中，欣賞多組藝術家與表演團隊的輪番展演與電氣音樂，以聆聽錄音帶的方式，引導旅人品嘗由晶華獨家合作設計的精緻甜品與漢方特調，現場還能體驗互動藝術創作團隊帶來的行為與視覺表演，盡享老城區的獨特氛圍。

搭配每週三晚間中低空煙火秀而推出的夏日船宴，則邀請旅人登上豪華遊艇-藍天一號，由關渡碼頭啟航往返大稻埕。遊船期間可以欣賞現場音樂演奏、觀賞淡水河上的絢爛煙花外，更可享用船上供應的多款佐酒小點，包含台北晶華酒店中、西餐主廚分別設計的「清華肉桂驢打滾」及「烏魚子蛋沙拉布里歐」。