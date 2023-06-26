看好中台灣商辦市場的發展潛力，台中豪宅一哥-聯聚建設繼七期首座豪辦「聯聚中雍大廈」、創下中台灣商辦成交單價與銷售總價之最，今年第三季將於七期市政路上推出第二棟頂級商辦「聯聚中維大廈 Kuma Tower」！這次產品坪數縮小為80-150坪，提供企業主更彈性的空間選擇，業界預期每坪成交單價將落在70-90萬元，總銷高達270億元，再度引起業界的矚目！

值得一提的是，這也是聯聚建設首度攜手國際建築大師隈研吾，規劃樓高42層的頂級商辦，建築總高度208公尺，為隈研吾生涯最高的代表作品！該案英文名為「Kuma Tower」，以隈研吾的英文姓氏命名，也是隈研吾唯一留名之作，將打造成為聯聚、台灣與亞洲的新地標。

聯聚建設作品及美學品味為人所知，2019年首度跨足七期豪辦旗艦之作「聯聚中雍大廈」，坪數規劃一整層450坪，不僅刷新辦公大廈標準，引起海內外企業矚目，目前每坪最高成交單價達77萬元，吸引國內上市櫃大廠、知名企業、國內外金融機構等大手筆置產，銷售率已突破7成；甚至吸引亞洲地區許多銀行家、新加坡地產開發商前來參訪取經。

承襲聯聚及隈研吾對於建築、環境與人和諧關係的思考，「聯聚中維大廈」除了擁有2,380坪壯闊基地外，更規劃了廣達1,500坪的城市公園，作為送給城市最美好的禮物。

事實上，以往商辦的形象是比較嚴肅的，聯聚建設試圖將自然元素融入場域，賦予中維大廈不一樣的生命。未來這片寬闊的城市綠洲，不只進駐企業員工能夠走入，周邊的鄰居也都能前來散散步。

聯聚中維大廈在市政路入口處，更將種植來自基地原址的一棵環抱老樟樹、樹齡高達200歲，綠蔭就像大大的擁抱，於此迎接每一位來往的行人。在公園之中，有如森林小徑般的綠色步道，兩側佈滿豐富的灌木花卉，充滿人文意涵的一對石獅點綴其間，每個轉角都將迎來聯聚不同的藝術巧思。

聯聚建設總經理王于娟表示，「聯聚中維大廈」3至38樓標準樓層，產品規劃主打80-150坪，一層樓規劃6戶，總坪數可達760坪，在空間選擇上彈性更高，企業主也可購買合併戶或是一整層，目前詢問度相當熱絡。

聯聚中維大廈也將申請三大標章認證-耐震設計、耐震及綠建築標章。前兩項耐震設計及耐震標章，確保建築在規劃與施工上，皆符合制震要求與規劃，除採用鋼骨SS構造，更選用高強度高韌性耐震鋼材，與台北101相同等級，並以遠高於法規要求的標準進行風洞測試，確保中維大廈的建築耐風性與舒適度外，也照顧周圍行人的安全。

此外，綠建築標章則要求從生態、節能、減廢、健康等四個面向，來進行建築符合永續環保標準，除了檢驗建材的二氧化碳排放量，在綠化面積、植栽多樣性、節水循環利用等面向，全都將符合綠建築標準，預期將吸引同樣重視ESG永續原則的企業入駐。