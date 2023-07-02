立委蘇震清（右）向藍營拋出「非綠聯盟」選項，為兒子蘇孟淳爭取勝選機會。（林和生攝）

蘇清泉透露，蘇震清近日找他會談，提出籌組「非綠聯盟」想法。(林和生攝)

受到立法院通過《公職人員選舉罷免法》條文修正案影響，無黨籍屏東立委蘇震清無法參選連任，確定由兒子蘇孟淳代父出征，迎戰民進黨提名的屏東縣議員許展維，傳出蘇震清為此找上國民黨參選屏東縣長落敗的蘇清泉，洽談「非綠聯盟」，兩人皆證實消息，這也讓原本就詭譎選情變得更撲朔迷離。

綠營色彩鮮明的蘇震清，因民進黨在屏南選區有默契未推派人選，讓他順利當選立委，但此次許展維披掛綠旗出線，讓泛綠陣營呈現分裂局面，若在三角督情況下，被國民黨視為艱困選區的屏南地區並非沒有一搏機會，不過藍軍至今遲遲未推人選，讓地方支持者焦慮指數不斷升高。

去年屏東縣長選舉僅差1萬餘票惜敗的蘇清泉，被外界視為扛起反攻大旗的最佳人選，但他多次表態，要爭取黨內不分區提名，並瞄準2026縣長大選；他更驚爆，2天前蘇震清就為此事前來與他會面，並拋出「非綠聯盟」想法，整個會談過程已轉知黨秘書長黃健庭，後續將由黨中央評估是否可行？

蘇震清坦言為此事找上蘇清泉，強調一切都是以勝選為考量，不管藍綠、隨時都保持合作彈性，不過能否成局？這次決定權還是在對方。

蘇清泉不否認，黨內有不少民代表達有意更上層樓，不過目前只聞樓梯響、未見人下樓，他也樂意看到「非綠聯盟」組成，並直言，若藍軍出來的人實力不夠、只是攪局，等於拱手再把這席立委讓給民進黨。

而雙蘇互動並非首次，去年縣長選舉，兩人就曾在公開場合巧妙同台，蘇震清當時站在蘇清泉身旁，並舉起雙手跟民眾拜託，畫面傳出當時震驚地方政壇，不過蘇震清事後回應，還是支持綠營候選人，但這也讓外界多了不少聯想。

目前屏南立委選區，包括國民黨屏東縣議員許馨勻、郭再添、潘連周都傳出有意願爭取，蘇清泉說，不管是推派自家人選，亦或循高金素梅模式、與無黨籍合作，都是可以討論選項，就待黨中央做出最後決定。

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