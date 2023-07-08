郭哲希《殖民地之衫》（Colonial pine）探討植物品種及種植方式之於城市治理者的政治意涵。（郭哲希提供）

郭哲希《殖民地之衫》（Colonial pine）探討植物品種及種植方式之於城市治理者的政治意涵。（郭哲希提供）

許震唐《二忘菸水》以濁水溪百年來孕育農業多樣性式微為背景，記錄政府結束菸葉契作制度最後一批製菸過程。（許震唐提供）

許震唐《二忘菸水》以濁水溪百年來孕育農業多樣性式微為背景，記錄政府結束菸葉契作制度最後一批製菸過程。（許震唐提供）

吳權倫《接替器》探討庶民居家及工廠前再利用工業容器盆栽的現象，以輕鬆幽默態度面對自然與文明衝突議題。（吳權倫提供）

吳權倫《接替器》探討庶民居家及工廠前再利用工業容器盆栽的現象，將攝影作品採熱轉印在鋁板輸出裝置。（吳權倫提供）

臺灣旅荷藝術家羅晟文在亞爾國際攝影節會內呈現結合攝影、錄像、珠寶的大規模尋寶遊戲《Watch out》參展。（羅晟文提供）

羅晟文建立資料庫及記錄周遭地景，同時與臺灣珠寶設計師楊景惠合作，以死亡動物輪廓設計珠寶並放回路殺發生地點，誘使觀眾得以地景攝影、錄像為尋寶線索，實際走訪濕地。（羅晟文提供）

創辦於1970年的法國亞爾國際攝影節（Les Rencontres d'Arles）在南法城市亞爾（Arles）登場，該地不僅是畫家梵谷作畫的靈感泉源所在，也有許多名列世界文化遺產的古羅馬遺跡，如今成為國際最重要也最早的攝影節之一；今年我駐法國代表處臺灣文化中心（又稱巴文中心）再度和法國Manuel Rivera-Ortiz（MRO）基金會合作，邀請旅法獨立策展人張弘瑜與基金會總策展人Florent Basiletti共同策展，推出《聚焦臺灣－異植・共生》（Focus Taiwan –Osmosis）平行展，展出吳權倫、郭哲希、許震唐三位不同世代藝術家作品。

策展人張弘瑜表示，呼應今年度攝影節官方關注生態與環境變遷議題，MRO基金會以GROW UP（暫譯《滋長》）為主題，透過植物與人類生活的密切關聯性開啟對話，邀請20餘位各國藝術家展出，希望以不同地區的生活與文化觀點，探究人類共同面對的問題。她在去年返台時特地到處看展，並與藝術家接觸訪談，最後選定郭哲希《殖民地之衫》、許震唐《二忘菸水》、吳權倫《接替器》三組作品參展，希望能讓世界看見台灣藝術家研究踏查的精神。

郭哲希《殖民地之衫》（Colonial pine）是植物政治學，探討植物品種及種植方式之於城市治理者的政治意涵，日治時期引進原生於澳洲的南洋杉來台，種植在許多公家機關、軍營、政治銅像周遭地區，作為其南進基地與權力象徵，此一作法在國民政府來台後也一直延續，前省議會、台北中正紀念堂內都有一大片南洋杉，在不同政權時期都可見到外來物種在台灣的權力角色，郭哲希在此次作品展出上也考慮場地與內容屬性的配合，以凸顯空間景觀與作品意義上的延伸。

故鄉在濁水溪出海口台西村的許震唐，長時間記錄這條溪流與當代社會關係，也參與維護鄉土環境的社會運動，透過影像，他試圖找尋台灣河流、生活環境與土地真正遭受的影響；參展作品《二忘菸水》以濁水溪百年來孕育農業多樣性式微為背景，記錄政府結束菸葉契作制度最後一批製菸過程，反映在世界貿易與產業政策因素下，濁水溪流域中諸多農作面臨衰落或黯然退場的命運；許震唐認為，攝影本質即是時間創作，作品與思考須經過時間的淬煉和沈澱，希望這些作品引發對國際貿易與全球化的反思。

吳權倫《接替器》則從在家遛狗過程，發現庶民居家及工廠前再利用工業容器的盆栽，這種栽種容器融合地方性格，也是都市中常見保持人與自然連結的方式，彷彿人類文明與植物取得某種平衡與和解，他抱著輕鬆幽默態度面對自然與文明衝突議題，歸納此惜物美德及錯用美學，藉美學轉化再拍成照片，將攝影作品採熱轉印在鋁板輸出裝置，展示空間充分結合亞爾城市展場的特性，安排在跨戶外、中庭、天井等場所，以凸顯展場多樣化的用心；基於其作品特性，吳權倫獲MRO基金會邀請提前至亞爾駐村，發展更多當地類似植物容器物件的創作。

另外，臺灣旅荷藝術家羅晟文受荷蘭FOTODOK紀實攝影空間邀請，結合攝影、錄像、珠寶成為大規模尋寶遊戲《Watch out》參與攝影節會內展，他以亞爾近郊卡馬格濕地保護區（Camargue）遭高速車輛路殺的動物為題材，建立資料庫及記錄周遭地景，同時與臺灣珠寶設計師楊景惠合作，以死亡動物輪廓設計珠寶並放回路殺發生地點，誘使觀眾得以地景攝影、錄像為尋寶線索，實際走訪濕地。

巴文中心主任胡晴舫表示，影像是保存社會集體記憶及記錄社會與藝術史脈絡的重要資產，本次藉攝影展大會對於生態的關注，臺灣藝術家分別以政治權力、環境規劃及社會變遷等多方角度切入，運用藝術為媒介展現對於生態這門國際議題的重視與刻劃，同時呈現臺灣多元且豐富的創作能量。