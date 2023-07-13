由作家蔣勳、信誼基金會董事長張杏如企劃，邀集料理團隊現場烹飪，重現林文月《飲膳札記》一書裡的拿手菜。圖為一口芋泥。（李欣恬攝）

紀錄片導演齊怡分享，林文月會把每一次宴客的菜色仔細記在紙上。（齊怡攝，李欣恬翻攝）

12日晚間在台中市中央書局，有一場特別的晚宴，由作家蔣勳（右二）、信誼基金會董事長張杏如（左二）企劃，邀集料理團隊現場烹飪，邀請藝文界人士參與。圖為前菜水晶蛋、椒鹽里肌和烏魚子。（李欣恬攝）

作家蔣勳十分懷念林文月的扣三絲湯。（李欣恬攝）

作家林文月於今年5月辭世，令諸多文友不捨。12日晚間在台中市中央書局，有一場特別的晚宴，由作家蔣勳、信誼基金會董事長張杏如企劃，邀集料理團隊現場烹飪，重現林文月《飲膳札記》一書裡的拿手菜，眾人在享用美食時，也分享各自對林文月的回憶，以美食連結記憶，深深懷念這位前輩作家。

蔣勳表示，《飲膳札記》裡呈現了林文月對家人、朋友的關心，「我們會邀請最好的朋友、真正親近的人到家裡吃飯，表達我們對他們的敬重，這裡面也有對人的愛。」蔣勳舉例，芋泥製作起來很費勁，但是為了寵愛兒女，林文月會願意製作，這裡面帶有對子女的愛。

林文月的女兒、藝術家郭思敏回憶，母親製作芋泥時，她和弟弟常常是協助揉芋泥的角色。她表示，雖然芋泥熱量很高，但是她的母親則跟他們說：「吃一點點就好。」如此不過量的美學，是能品嘗美味食物的關鍵，令她記在心上。

12日晚間出席的藝文界人士還包括作家許悔之、裴偉、宇文正、紀錄片導演齊怡、新經典文化總編輯葉美瑤、中時人間副刊主編盧美杏、洪建全基金會研發長曾文娟等人。菜色包括集結水晶蛋、椒鹽里肌、烏魚子的三味前菜、扣三絲湯、五柳魚、荷葉粉蒸雞、鑲冬菇搭配蒸秋葵、炒米粉、菜頭粿、一口芋泥等。

許悔之表示，他之所以人生一直從事編輯工作，是受到林文月和蔣勳的影響。他回憶，有次他到雲門劇場演講，林文月也出席現場，會後眾人在雲門舞集創辦人林懷民的帶領下，爬上雲門頂樓看雲，林文月也俏皮地對著鏡頭擺了「YA」的手勢，成為永恆的回憶。

作家裴偉分享對炒米粉的心得，他表示這是一道最能呈現台灣人生活精神的料理，配料都是就地取材，如果將來他的兒媳婦想學料理，他第一道會教炒米粉，「只要會炒米粉，大家就不會餓肚子了。」

宇文正也分享，之所以書寫飲食文學，是受到林文月《飲膳札記》的影響和鼓舞，過往她打算為剛上高中的兒子做便當，在忙碌的工作之下，她曾自問是否做得到，「但我讀到《飲膳札記》裡，用報紙點火起灶都可以做出那麼多料理，我有這麼多科技配備，沒有理由不能完成。」

眾人就在說菜、說故事、吃美食的狀態下，度過一個共同緬懷遠行前輩林文月的夜晚。