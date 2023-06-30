全球人壽前董事長彭騰德因「事業布局規劃」考量，21日向董事會提出辭任，但彭騰德仍將擔任全球人壽的董事，持續參與相關決策。彭騰德是美孚建設董事長彭誠浩的兒子，2015年8月升任全球人壽董事長至今，因階段性任務完成，加上考量產金分離原則，辭去人壽董事長一職。

以下為全球人壽新任董事長林文惠發給員工的一封信全文：

各位同仁大家好

回顧過去幾年，我們經歷了Covid-19疫情衝擊、金融市場波動等經濟環境的挑戰，在馬總經理及經營團隊的帶領，以及全體同仁的群策群力，不僅突破重重難關，更為全球人壽奠定紮實的壽險實力。今天召開臨時董事會，推選由我擔任新任全球人壽董事長，這項職務深具挑戰也極富意義。

自10年前進入壽險事業，我積極參與各項公司治理事務，包括策略委員會主委、風險管理委員會、商品策略委員會，更擔任全球人壽首屆永續發展委員會召集人，投入企業永續經營不遺餘力。我深切地認為，壽險事業提供保戶長期承諾，更需要以「永續經營」的基石、「財務穩健」的步伐、「數位創新」的動能，打造出堅實的基礎及豐沛的能量，即便外在環境的變動，仍然能夠成為保戶及社會的安定力量，不僅深耕台灣，更要放眼國際，與世界接軌。

「以人為本 永續經營」壽險是與「人」相關的事業，除了提供保戶人生風險的保障規劃之外，對於利害關係人所面對的環境（E）、社會（S）及治理（G）面向，我們也應該積極回應、努力落實，從「巴黎協定」到「台灣2050淨零排放藍圖」，身為世界公民的一份子，我們遵循「聯合國永續發展目標（SDGs）」，積極建構企業永續發展藍圖，並發揮機構投資人影響力，進而帶動所有利害關係人至更深更遠的層面，形成永續發展的循環，共創出美好的環境，與世界共好。

「財務穩健 厚植實力」全球人壽2023年第一季總資產已達1.38兆元，面對2026年即將接軌IFRS17及ICS2.0的監理要求，對保險業是極大的改變與挑戰，但也是一個讓我們可以重新檢視的機會，因此我們需要持續強化公司財務結構，透過資產負債管理機制，提升資金運用的效益，同時也調整商品結構，加強推動保障型商品，以接軌國際監理制度，提升台灣保險業於國際的能見度。

「數位轉型 金融創新」科技發展日新月異，AI技術的成熟發展已落實在許多金融服務的應用，我們也需要與時俱進，除了已開發的mPOS行動辦公室、行動投保、遠距投保、智能客服之外，應該更加導入金融創新DNA，投入數位轉型工具開發，以支援銷售工具發展、優化行政效率、改善作業流程，不僅能帶給保戶更即時、便捷的服務，同時也更加提升公司整體競爭力以及風險控管能力。

明年全球人壽即將邁入30周年，我相信只要全體同仁上下一心，持續秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，以穩健踏實的財務控管，積極創新的數位轉型，朝著永續經營發展的目標前進，具體展現對保戶的承諾、對環境的守護以及對社會的關懷，我們將共同再創全球人壽的全新里程碑。

敬祝 永續共好 再創新猷

董事長 林文惠2023年6月29日