前湖人中鋒班巴（Mohamed Bamba）進入NBA後，始終無法展現天賦，來自東區的七六人決定賭一把，將以1年合約簽下班巴，擔任主戰中鋒恩比德（Joel Embiid）的替補。

上賽季交易大限前，湖人以貝弗利（Patrick Beverley）作為代價，向魔術換來前力中鋒班巴。對於一位選秀會首輪第6順位的球員來說，班巴至今繳出的成績顯然不合格，生涯平均得分未能上雙，但是班巴並非傳統中鋒，他在外線投射上手感不差，生涯三分命中率來到36%，此外一雙長達2米4的臂展，讓班巴在護框方面占盡優勢。

班巴被交易到湖人後，只打了7場比賽就因為腳踝傷勢缺陣，直到例行賽尾聲才復出，由於樣本數實在太少，湖人在西區冠軍賽面對約基奇（Nikola Jokic）不斷的施予壓力下，仍不敢啟用班巴負擔禁區壓力，湖人結束賽季後，選擇將班巴裁掉。

就算在自由市場網羅中鋒海斯（Jaxson Hayes），仍傳出湖人有意帶回班巴，但雙方還是決定分道揚鑣。七六人似乎特別鍾愛湖人禁區球員，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在湖人該奪冠賽季後，就選擇七六人做為NBA生涯第7支隊伍，且他和班巴都曾穿上湖人12號球衣。