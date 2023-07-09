賀南德茲。（美聯社）

拉文（右）沒收卡麥隆（左）的深遠飛球。（美聯社）

米契爾。（路透）

Zach LaVine CRUSHES a home run and then takes one away in the #CelebSoftball game 🤯 pic.twitter.com/VbUaOuQ0B6 — MLB Life (@MLBLife) July 9, 2023

2023年明星周正式登場，今天（9日）進行的名人壘球賽，由水手前王牌賀南德茲（Felix Hernandez）和奧運女子壘球金牌得主珍妮芬琪（Jennie Finch）各自率領球隊，吸引近20名來自各界的知名人士參賽，包含NBA兩大球星拉文（Zach LaVine）、米契爾（Donovan Mitchell），且2人都有開轟紀錄，最終由賀南德茲隊以21比19收下勝利。

除了賀南德茲外，前大聯盟球星波恩（Bret Boone）、卡麥隆（Mike Cameron）、亞當瓊斯（Adam Jones）和霍華（Ryan Howard）也是座上賓。曾在大聯盟打下單季58轟可怕紀錄的霍華，壘球對他來說易如反掌，再次秀出豪邁揮棒將球扛出，擔任投手的賀南德茲也在打擊上有所發揮，貢獻全壘打。

效力NBA公牛的拉文不僅同樣開轟，還在外野上演精采美技，接殺卡麥隆的深遠飛球。拉文和米契爾的投籃慣用手都是右手，但兩人雙雙站在左打擊球區，展現優異的運動能力。其他與會的體育明星還有NFL海鶯隊的線衛華格納（Bobby Wagner）、皇馬巴西邊鋒羅德里戈（Rodrygo）和WWE職業摔角手米茲（The Miz）。米茲今年也出席了NBA名人賽。