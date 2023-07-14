近期有關利拉德（Damian Lillard）和哈登（James Harden）的交易傳言甚囂塵上，除此之外，這波傳聞中最響亮的名字非屬暴龍明星鋒線席亞卡（Pascal Siakam），近期他未隨同隊友現身夏季聯賽場邊觀看比賽，引發外界諸多猜測。

席亞卡下賽季是合約年，暴龍目前沒有以頂薪續約他的想法，傳出若球隊獲得適合的交易報價便會放人，席亞卡似乎也意識到自己待在暴龍的時間不多了，以往他都會在夏季聯賽期間和隊友訓練，並留在場邊看比賽，尤其今年暴龍選進備受關注的樂透新秀迪克（Gradey Dick），席亞卡的無故缺席讓人更加懷疑。

根據《Sportsnet》記者Michael Grange報導，可以「有理由猜測」席亞卡的缺席，與暴龍談約未果及近期交易傳聞有關，到目前為止已經有魔術、老鷹和溜馬正追求席亞卡的消息，或許他不想在觀眾席上替暴龍加油時，才得知自己被球隊交易了。

暴龍可以在今年夏天提前以4年1.92億美元續約席亞卡，不過雙方到現在為止仍是沒有進展，暴龍近年沉迷於蒐集長手臂的搖擺人，29歲的席亞卡儘管個人數據逐年上漲，但球隊距離奪冠目標卻越來越遠，暴龍也將希望漸漸轉移並寄託在阿奴諾比（O.G. Anunoby）、阿丘瓦（Precious Achiuwa）及史考提巴恩斯（Scottie Barnes）身上。