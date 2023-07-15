天使高層對於留住陣中球星大谷翔平的立場有些動搖，大聯盟官網記者莫洛西（Jon Paul Morosi）15日報導，天使明星賽前戰績跌破5成，明星賽後第一波的主場9連戰將會很大程度影響高層是否「考慮」交易大谷翔平。如果勢不可為，主場連戰結束後（7月24日）距離8月1日交易截止日還有1周時間，莫洛西指出即使天使願意交易，大谷的價錢也會「非常非常高」。

本季因為遊騎兵崛起，美聯西區戰況激烈，除了不參與分區爭霸的運動家，其餘遊騎兵、太空人、水手、天使4隊都想要搶進季後賽。特別是遊騎兵、太空人戰績較為出色，天使因為傷兵問題讓情勢更加嚴峻。明星賽後主場9連戰對手依序是太空人、洋基、海盜。

現在買下大谷的球隊也只剩不到半季的時間，球季結束後他就會成為自由球員。美媒ESPN記者歐尼（Buster Olney）前日報導洋基可能積極爭取交易大谷翔平，因為他們的球星寇爾（Gerrit Cole）、賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）都在巔峰年紀，要爭奪冠軍也就是在眼前的這幾年了。

國聯西區的道奇、教士則是在季外自由市場被看好簽下大谷。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說過，當年大谷前來大聯盟時，道奇沒有獲得機會，畢竟國聯那時候沒有DH，大谷相當於只有15支球隊可選擇，如今國聯開放DH情況就完全不同了。