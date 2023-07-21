距離大聯盟季中交易大限剩下不到2個禮拜，近期交易傳聞清一色都是討論天使球星大谷翔平的動向，大聯盟官方記者摩洛西（Jon Morosi）報導，天使可能得到最後一刻才會決定是否交易大谷翔平，交易截止日將在美國時間8月1日結束。

摩洛西在個人推特引述相關消息：「天使還沒有決定是否會交易大谷翔平，球團可能會等到交易截止日前的24至48小時內，因此不斷有球隊持續對大谷翔平展現興趣。」據傳洋基、道奇及遊騎兵等豪門球隊，或是具有競爭力的小市場球團金鶯、光芒，都是大谷潛在的下家。

另一位大聯盟記者芬桑（Mark Feinsand）提到，「昨晚我和一位球隊高層聊天，聯盟流傳天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）正在找一個不會交易大谷翔平的充分理由，這已經傳很久了，但天使對於交易他仍猶豫不決，因為無論是場內或場外，大谷對於球隊來說意義重大。」

雖然天使輸了和太空人的系列賽，但接下來對陣洋基以橫掃對手收場，球隊戰績超越水手來到美聯西區第3，距離外卡第3張門票剩下4.5場勝差，天使目前沒有交易走大谷翔平的可能，根據日媒《東京體育》報導，天使戰績回穩，因此交易截止日前「命運的11場比賽」，對於天使來說至關重要，大谷翔平將在明（22日）首戰對戰海盜時先發登板。