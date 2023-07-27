天使決定不賣大谷翔平，但在季中交易大限前還是會以買家身分尋覓好手，27日對陣老虎雙重賽前，天使針對最薄弱的投手環節進行補強，以2位小聯盟好手奎羅（Edgar Quero）、凱布許（Ky Bush），向白襪盤來王牌吉歐力托（Lucas Giolito）及牛棚好手羅培茲（Reynaldo Lopez）。

吉歐力托大聯盟生涯在國民開始，但在外野手伊頓（Adam Eaton）的交易案當中，吉歐力托當時就和羅培茲一起被賣到白襪，並成為球隊可靠的投手戰力。吉歐力托2019年奪下14勝、自責分率3.41，該季入選生涯首次明星賽，近年吉歐力托投球成績相對穩定，也鮮少出現大傷，但本季是他的合約年，白襪由於戰績不理想，只能提前選擇和吉歐力托告別。

羅培茲生涯軌跡和吉歐力托如出一轍，大聯盟第一年在國民渡過，起初以先發投手為定位，但無法投出好成績，2021年轉型為後援投手後，羅培茲在牛棚找到一片天，去年單季自責分率首度來到2字頭，白襪本季試圖讓他接下終結者角色，似乎影響了投球節奏，球團最後放棄試驗，羅培茲重新回到佈局投手的位置，近8場比賽沒有掉分紀錄。

吉歐力托是加州本地人，家鄉球隊天使是他生涯第3支球隊，本季先發出賽21場，投了121局繳出3.79自責分率。白襪拿到的奎羅和凱布許，分別是天使農場的排名第3及第9位新秀，奎羅最高層級為2A，位置是捕手；左投手凱布許同樣在2A效力。