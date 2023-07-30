Sho Double✅

Shohei Ohtani doubles in the 3rd inning against the Toronto Blue Jays at Rogers Centre.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/t0BeuI7i9t — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) July 29, 2023

藍鳥把自家三壘手查普曼（Matt Chapman）的話給聽進去了！30日坐鎮主場交手天使，藍鳥2度敬遠前役打回天使唯一一分的大谷翔平，徹底終結對手攻勢，天使連續2戰熄火只得1分，再以1比6輸球，於藍鳥主場吞下2連敗。

大谷翔平上回出賽雙腳抽筋，連續2戰無法打滿全場，對陣藍鳥系列戰第2場比賽，大谷翔平依然展現職業態度先發上陣，只不過近期意外連連的他，首打席遭到觸身球保送，藍鳥先發馬諾亞（Alek Manoah）的變化球直接砸在大谷翔平狀況頗多的腳上，大谷只是緩步繞到本壘後方，隨後如同沒事般跑向一壘。

3局上大谷翔平擔任開局打者，敲出本季第17支二壘安打，但後頭隊友沒辦法延續攻勢，大谷翔平停在三壘便無法推進。雙方未開張的狀態直到5局上產生變化，瑞吉福（Luis Rengifo）在1出局後敲出二壘打，藍鳥不給大谷翔平有攻擊機會，將他敬遠送上一壘，未料馬諾亞控球不穩，還在滿壘時對沃德（Taylor Ward）投出頭部觸身球，儘管天使攻下1分，傷勢過重的沃德仍提前退場，由維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）代跑上陣。

沒過多久天使又把分數還了回去，藍鳥艾斯皮諾（Santiago Espinal）2分炮超前比分，6上天使又有一二壘有人的大好機會，藍鳥故技重施，大谷翔平連續2個半局悠哉走上一壘，莫尼亞克（Mickey Moniak）吞下三振終結攻勢。最後半局藍鳥拉開到5分領先，前面保送吃飽飽的大谷翔平手感盡失吞K，天使連續2戰都只有1分入帳，吞下2連敗之外，也拉開和藍鳥（外卡第3）的勝場差距。

查普曼前役對於球隊正面對決大谷翔平而感到不滿，這次避開他的作戰相當成功， 大谷翔平此戰2支1，2次四壞保送都是敬遠，另有1次觸身球上壘，吞下1次三振，打擊率累積3成02，靠著本戰4度站上壘包，大谷翔平上壘率再度來到4成大關。