“Why did we pitch to him? He’s the only fucking guy on the team that can hit” -Matt Chapman after Shohei Ohtani's home run pic.twitter.com/rqKMmF0Rvp — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 29, 2023

大谷翔平29日敲出個人本季第39轟，生涯首次連續3個打席炸裂，卻引起藍鳥球員和教練發生口角的熱門話題。此外大谷翔平還因為雙腳出現抽筋情況，在第4度站上打擊區前遭換下，天使總教練內文（Phil Nevin）表示，將會持續觀察大谷，預計明天重新評估狀況。

天使首局進攻結束後，現場畫面拍向藍鳥休息室，擔任先發三壘手的查普曼（Matt Chapman）緩緩靠著自家教頭史奈德（John Schneider），並帶著激動語氣和對方交談，善於解讀唇語的美國體育媒體「JomBoy」，認為查普曼的舉動是對於球隊決定正面對決大谷翔平而感到不滿，「為什麼要把球投給他打？他是天使陣中唯一能打的選手。」

賽後史奈德被問及此事，表示這只是雙方之間針對場上發生的事進行溝通，不過史奈德並沒有透露實際內容。查普曼也說，情緒高漲是出自於自己的競爭心很強，只是想替球隊贏得比賽，查普曼強調，球隊並沒有出現任何內鬨、爭吵等負面聲音。

第9局天使一度看見反攻希望，瑞吉福（Luis Rengifo）獲得四壞上壘形成滿壘，順利將攻勢交棒給下一棒的大谷翔平，但此時卻是菜鳥史塔菲尼（Michael Stefanic）在打擊區做準備。比賽結束後，內文透露中途換下大谷翔平，是因為他的雙腳已經抽筋，對於明天備戰狀況，內文仍是照常排定日常先發，至於大谷翔平是否有進入傷兵名單的可能性，內文表示沒有這樣的打算。