WHAT A ROCKET! SHOHEI OHTANI IS THE FIRST PLAYER IN MLB TO HIT HOME RUN #40!!!



pic.twitter.com/UpqSWSXDNv — Ben Verlander (@BenVerlander) August 4, 2023

天使球星大谷翔平挑戰連2年寫下單季10勝，4日出戰水手保持無失分狀態，卻在4局投完之後，因為右手以及手指出現抽筋情況，大谷翔平在雙方平手時讓出投手丘，此戰確定無法拿下本季第10勝。不過大谷翔平仍以打者身分繼續拚鬥，在第4打席更是擊出本季第40轟，持續領跑大聯盟，大谷翔平出賽110場就寫下40轟，也打破天使球團隊史最速紀錄。

大谷翔平本季第21度雙刀出擊，首局因一壘手失誤造成無人出局一三壘有人，但大谷陸續讓水手打者以飛球、三振和滾地球出局，漂亮化解危機，隊友隨後也以守備相挺，捕手蔡斯（Matt Thaiss）精彩盜壘阻殺，以及左外野手格里楚克（Randal Grichuk）界外區接殺美技，就算大谷翔平局局讓水手打者上壘，仍然順利安全下莊。

5局大谷翔平因為手指問題退場後，天使換上J.索利安諾（Jose Soriano）接替登板，下個半局續投遭蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）打出陽春炮，也突破雙方0比0平手僵局。

打擊方面，大谷翔平首打席揮出右外野平飛安打，連續8場比賽有安打演出， 6局下獲得敬遠後，隨即盜上二壘製造得點圈機會，點燃天使攻擊氣勢，克隆（C.J. Cron）安打送回大谷追平比數，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）再敲二壘安打，天使2比1反超。

8下第4打席，大谷翔平抓準內角速球，打出領先全大聯盟的本季第40轟，幫助天使再下一城，取得3比1領先。出賽110場就寫下壯舉，大谷翔平刷新天使歷史紀錄，也是繼葛拉斯（Troy Glaus，2000年41轟、2001年47轟）及卓奧特（Mike Trout，2015年41轟、2019年45轟、2022年40轟）後，天使隊史第3位選手2度寫下單季至少40轟的紀錄。