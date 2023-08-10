鴻海創辦人郭台銘昨晚在屏東舉行造勢活動，屏東縣議長周典論等人都出席，引發國民黨黨紀討論。對此，藍委王鴻薇回應，據她了解，郭在全台有10場造勢活動，郭近來到國外訪問、提出公共政策，都是向參選走，不用自欺欺人認為郭不會參選。

王鴻薇說，黨中央還是要拿最大力量整合，未到最後關頭不放棄整合，要認清事實，不要鴕鳥心態以為郭不會參選，而是要用更大力量整合。

對於藍營人士出席屏東活動，是否有踩到黨紀紅線。藍委吳怡玎說，黨中央和考紀會已回應，因為郭不是參選人，所以沒有踩到紅線，沒有黨紀問題。