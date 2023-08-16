聯合國今天警告，蘇丹內戰4個月後，已有超過100萬人出逃前往鄰國，留在國內的人食物短缺，還因缺乏醫療保健而面臨死亡。

路透社報導，蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）之間的戰爭讓首都喀土穆滿目瘡痍，並在達佛（Darfur）引發因種族而起的攻擊，恐讓蘇丹陷入長期內戰，破壞地區穩定。

聯合國機構在聯合聲明中表示：「農民種植農作物來養活自己和鄰居的時間已經不多了，醫療用品短缺，情勢正在失控。」

根據聯合國機構國際移民組織（IOM）每週公布的最新數據，這場戰爭已導致101萬7449人離開蘇丹前往鄰國，許多人早就難以應付衝突或經濟危機帶來的衝擊，估計蘇丹境內有343萬3025人流離失所。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人史勞塞爾（Elizabeth Throssell）在日內瓦簡報中表示：「還有很多遺體未被收屍、確認身分或下葬。」聯合國估計超過4000人死亡。

聯合國人口基金官員貝克（Laila Baker）表示，性侵通報增加了50%。