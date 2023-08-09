奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）。（圖／路透社）

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）的發言人今天說，在尼日發生政變後，提努布不排除對這個鄰國採取軍事干預，但仍認為外交是解決危機的「最佳途徑」。

尼日今年7月26日發生政變，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭衛隊奪權。西非經濟共同體（ECOWAS）要求尼日軍政府在本月6日之前恢復貝佐姆的權力，否則可能動武，但尼日軍方並未理會。西非經濟共同體現任主席提努布首度對此發表意見。

奈及利亞總統發言人表示，提努布下令透過奈國中央銀行實施新的制裁措施，目的是向參與政變的實體和個人施壓。

尼日軍政府稍早不顧美國和聯合國要求談判的壓力，拒絕讓西非國家、非洲聯盟（African Union）、聯合國組成的聯合代表團到訪，此舉在尋找解決方案的過程中提高了風險，西方國家也擔心這次政變會破壞西非沙赫爾（Sahel）地區的穩定。

西非經濟共同體成員國領袖正準備於10日舉行峰會，討論他們與尼日軍政府之間的僵局。

西非經濟共同體的國防部長們上週就一項可能的軍事行動計畫達成共識，預料各國元首將在奈及利亞首都阿布加（Abuja）舉行的峰會中加以考慮。但提努布的發言人說，各國領袖更希望採取外交解決方案。

提努布的發言人恩格拉萊（Ajuri Ngelale）說，「沒有任何選項被排除在外」，但提努布和其他西非國家領袖都贊成透過外交途徑解決。

美國仍對扭轉政變抱持希望，但在美國高階特使前往密訪卻似乎未取得進展之後，態度更為「實際」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者：「我們確實希望局勢能夠扭轉，但在此同時，我們也要明確說明，包括在與（尼日）軍政府領導人的直接對話中也曾提出，未能恢復憲法秩序會有什麼後果。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120809