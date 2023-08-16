在俄羅斯與北韓領導人呼籲兩國擴大合作後，美國官員今天表示，俄國如果與北韓達成武器交易，將違反聯合國（UN）決議。

法新社報導，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「北韓與俄羅斯之間任何形式的安全合作或武器交易，肯定違反聯合國安全理事會（Security Council）一連串的決議。」

巴特爾並強調，俄羅斯正在仰賴北韓、伊朗等被排斥的國家，來支撐自己對烏克蘭發動的「侵略戰爭」。

他說：「我們的情報指出，俄羅斯正試圖與朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）加強此種形式的軍事合作。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩今天在紀念北韓「祖國解放日」的訊息中，都提及要強化彼此關係。在此之前，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）曾訪問平壤。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120816