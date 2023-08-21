亞太電（3682）於21日晚間公告，該公司21日接獲智慧財產及商業法院「確認亞太電於民國2022年4月15日召開之股東臨時會所通過之亞太電擬與遠傳電信合併案決議無效」判決書，亞太電將委請律師提起上訴，以維護公司之合法權益。

亞太電信表示，有關合併案過程，亞太一切程序合法合規，並無任何瑕疵，非常遺憾智慧財產及商業法院有不同見解，亞太電信將委請律師提起上訴，以維護亞太電信及股東之合法權益。

亞太電與遠傳電信已通過NCC與公平會審查，智慧財產局及商業法院此次判決，是否影響「遠亞合併案」或拖延合併時程，備受矚目。

據了解，遠傳預定第四季完成遠亞合併案，因此，亞太電信當下先做出將提起上訴決定，至於是否再度召開股東臨時會再度針對「遠亞併」進行決議？亞太電表示公司將進一步研析判決內容後再做決定。市場揣測，若要完備程序，再度召開股東臨時會針對「遠亞合併」再度進行表決的可能性相當高。