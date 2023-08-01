遠傳電信推出「遠傳守護網」服務，協助用戶阻擋各式惡意攻擊，訂閱數將突破40萬、累計安全偵測次數超過250億，以科技守護用戶財產安全，國際資安科技大廠Allot肯定遠傳在網路安全的領導地位和策略方向，Allot首席執行官Erez Antebi昨（31）日特別來台頒發「網絡安全領導獎」，由遠傳總經理井琪受獎。

遠傳總經理井琪表示：「遠傳很榮幸獲得此一獎項，如同遠傳對消費者的願景：『遠傳連結你我的世界，讓它更便利、更安全、更溫暖、更永續。』，遠傳守護網這項服務體現了我們對用戶網路安全的承諾，我們也將持續以創新科技致力超越客戶的期望。」

Allot首席執行官Erez Antebi表示：「遠傳因應日新月異資安威脅，快速且成功推出守護網服務因而獲獎，透過Allot使用者友善的零接觸解決方案，加上遠傳全力支援，讓守護網服務貼近用戶需求，訂閱數大幅增加。」

遠傳去年底與國際資安大廠Allot合作推出遠傳守護網，針對不同用戶需求提供了「防駭心守護」和「兒少心守護」兩個方案，受到用戶熱烈迴響，訂閱用戶數量將突破40萬，總計安全偵測次數超過250億次，阻擋了6400萬次有駭連結，平均為每位用戶每月阻擋47次攻擊，半年以來守護了眾多用戶免受惡意程式、釣魚網站、病毒等資安威脅。

此外，遠傳守護網更提供個人化即時監控和報告功能，讓用戶能隨時查看阻擋成效，用戶不需下載任何App、安裝軟體，只要在遠傳4G、5G環境下，就會自動阻擋病毒、駭客或是釣魚網站威脅，同時資料庫會自動更新，是守護用戶資訊安全與個資的神隊友。