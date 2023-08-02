國民黨總統參選人侯友宜赴日，昨下午拜會自民黨閉門會議中，已與日本前首相麻生太郎見面，兩人會談約1個小時。國民黨總統參選人侯友宜在臉書上透露，他很清楚向日本朋友說明3件事，包含台灣避免戰爭追求和平、強化國防軍備以及兩岸對話避免衝突，他強調，他會用生命守護台灣至死不渝。

侯友宜表示，昨天下午第一次拜會了日本執政黨—自民黨總部，先後會見了兩位，對於日本政局及台日關係影響力甚鉅的領導者，一位是自民黨政務調查會長、被視為未來首相熱門人選的萩生田光一，另一位就是，國人很熟悉的前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎。

侯友宜指出，雖然分屬不同世代，但他們同樣都關心一件事，就是台海情勢。這也是他這次訪問日本，日本政界、媒體最常問我的問題，身為總統參選人，他很清楚地向日本朋友說明三件事。

侯友宜表示，一 讓台灣避免戰爭，追求和平，並且堅持中華民國的民主自由，是我最重要的責任。二， 持續強化國防軍備，有效提昇台灣的自我防衛能力。三， 兩岸要有對話，才能避免衝突，只有台海安定，台灣安全，日本才能安心。

侯友宜透露，會談中，有一句話讓他印象深刻，「作為一個領導者，堅持到底的決心，是很重要的！」他的回答是「我會用我的生命，守護台灣，至死不渝！」