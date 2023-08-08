收到0元罰單，有這麼好康？一名機車騎士6月遭民眾檢舉紅燈右轉，奇怪的是收到的罰單上頭金額卻是0元，去超商刷條碼也是0元無法繳納，離奇事件讓網友笑虧「賺到」，但也有人直言這在台灣不可能發生，過幾天就會寄通知單來了。

原PO在臉書「匿名2公社」發文，今天（8日）收到一張「紅燈右轉」的0元罰單，註明是民眾檢舉舉發，違規時間在6月28日下午5點多，連原PO拿罰單去超商刷條碼也顯示0元，不知該怎麼辦，「是要回監理所詢問嗎，還是直接問承辦警察？」最後還附上照片，證明他說的是真的。

一名網友收到0元罰單，不知道該怎麼辦。(翻攝自匿名2公社)

對此，網友們看到0元罰單紛紛留言：「燒炷香，謝謝祖先保佑」、「你真幸運」、「恭喜您獲得紅燈右轉再來一次使用券」、「注意看上面有印銘謝惠顧嗎」、「勸導單吧」，但有網友說，別高興得太早，「警察沒有免費服務喔，只是晚到，沒有不收錢這種事」、「在台灣是不可能的」、「你第一次被開罰吼？罰單通常要1~2個禮拜才會有顯示出來」。

此外，有過來人透露，「我遇過一次！記得把單子留著，因為會寄通知單給你，然後要拿你手上0元的單子去抵消，同時告知有去超商無法繳費」。