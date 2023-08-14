中國大陸商務部今日公布，台灣出口到中國大陸的聚酯酸酯課徵反傾銷稅，課徵稅率16.9％到22.4％。財政部統計，台灣每年出口到中國大陸聚酯酸酯約5.69億美元到10.6億美元。

根據中國大陸商務部所公告，將對台灣進口的聚碳酸酯採取保證金形式，實施臨時反傾銷措施。台灣化學纖維、台灣出光石化徵收16.9％的保證金比率；奇美和奇菱科技徵收17.0％；其他台灣公司則為22.4％。

各利害關係方在公告日的10日內，可以向調查機關提交書面評論意見。

財政部統計，2020年出口到大陸有5.69億美元、2021年有10.6億美元、2022年8.2億美元；今年前7月有3.45億美元。

台灣方面對中國大陸進口物品課徵反傾銷稅，包含特定鋁箔、不鏽鋼冷軋鋼品、鞋靴、毛巾、特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、過氧化苯甲醯等物品；另調查中的案件包含平面印刷用板材，但是經濟部已經調查完確實造成國內產業損害、關務署接續調查中、毛巾延長是否課徵傾銷調查中。