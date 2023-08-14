外交部長吳釗燮接受美國資深記者及中國問題專家Lucy Hornby專訪(外交部提供)

外交部吳釗燮接受外媒專訪表示，台灣正積極鞏固與13個友邦的邦誼，努力為邦交國做出更多貢獻，以因應中國誘奪我國友邦的挑戰。目前中國正對台採取灰色地帶戰略，並跨越台海中線，目的在減少我國防衛縱深及反應時間，但企圖並未能得逞，他呼籲民主國家應建立資訊分享機制，密切合作來因應中國政府的挑釁行動。

外交部長吳釗燮日前接受美國資深記者及中國問題專家Lucy Hornby專訪，全文8月13日在美國網路雜誌《連線中國》（The Wire China）以問答形式刊出，訪談摘要並將刊載在《外交政策》（Foreign Policy） 期刊專文中。

對於台灣整體外交策略，吳釗燮表示，我國正致力增進與美、歐、印太地區理念相近國家關係，同時積極鞏固與13個友邦的邦誼。近年我國與民主陣營國家關係明顯躍進，尤其是中東歐國家，由於對共產統治歷史記憶猶新，對台灣遭受中國打壓感同身受，彼此關係有長足進步；我國也努力為邦交國做出更多貢獻，以因應中國誘奪我國友邦的挑戰。

針對中國攻台的可能性，他強調，不挑釁是我政府的現行政策，作為負責任的一方，避免戰爭向來是我們的目標，台海爆發戰爭將是台灣和全球的浩劫；強化「集體威懾」力量則是因應中國威脅的有效方法。

吳釗燮指出，台灣除進行軍事改革、增強不對稱戰略能力外，也爭取理念相近國家支持；目前主要民主國家已形成共識，除持續明確反對中國片面改變現狀，並體認維護台海和平穩定是全球安全繁榮的關鍵一環。

他說，中國正對台採取灰色地帶戰略，派遣機艦長期侵擾，並跨越台海中線，目的在壓迫台灣，減少我國防衛縱深及反應時間，並藉以削減台灣人民抵禦意志。但中國企圖並未能得逞，當前台灣人民捍衛國土、主權及民主生活方式的決心比以往更加堅定。

中國向東海、南海擴大影響力，甚至遠及印度洋、非洲及拉丁美洲，吳釗燮表示，此舉已引起日本、美國、澳洲、加拿大等理念相近國家的警覺，民主國家已更加團結，以應對中國威權主義擴張。

談到台美關係，他說，台灣一直在各個領域與美國密切合作。例如在安全合作方面，美國持續提供台灣防衛武器、裝備維護及人員訓練，並就執行不對稱作戰所需武器進行密切交流，台灣的防衛能力因此大幅提升。此外，在台灣參與國際組織方面，美國長期扮演關鍵角色，並與理念相近國家共商支持台灣作為。

他也比較當前台海情勢與1996年台海危機認為，中國自1996年後致力於軍隊現代化，每年國防預算增長幅度高達兩位數，如今各界多認為中國軍力不容忽視。另一方面，中國決策模式則越來越封閉，所有重大決策皆由一人定奪，缺乏周延評估及政策討論，導致基層揣摩上意，處處以意識型態為考量，中國在東海、南海的挑釁及在全球的戰狼外交等均為顯例。

面對中國威脅，吳釗燮認為，各國除應增加對中國的瞭解外，民主國家也應建立資訊分享機制，密切合作來因應人民解放軍或中國外交官員、甚至整個中國政府的挑釁行動。期盼未來台灣能獲得更多理念相近國家的支持，讓台灣持續作為國際社會的良善力量與可靠夥伴。