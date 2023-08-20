介文汲（左起）、 盧秀芳、柯文哲、郭正亮。（中天新聞提供）

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲20日至中天新聞台接受中天主播盧秀芳專訪，針對兩岸和大選議題直球對決。柯文哲透露，當初前總統李登輝曾告訴他，「兩國論」提到的「特殊國與國關係」以後強調「特殊」就好，「國與國」就少提一點。

柯文哲指出，這句話務實上來講是對的，「如果是國內關係，內政部就好；如果是國際關係，就外交部就好，為什麼還要弄個陸委會？」戰略模糊和戰略清晰交互應用，有些話就是不能講明，講明白大家都掛掉了。對台灣來講，活得下去是優先，再來活得好好的，李登輝不敢公開這樣講，他講過也不能轉彎，他說以後就強調特殊關係，國與國關係少講。

來賓郭正亮指出，蔡英文總統2016年就職演說，提到會遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其相關的規定，結果大陸還是沒讓她過關，「說你講得還是不夠直接」，當時還傳出有人建議，說兩岸不是兩國關係，但蔡英文不能接受。

柯文哲回答，「所以就這樣，兩岸就是特殊關係就解決了，李登輝已經告訴我們答案了」。郭正亮表示，北京要的是兩岸定位，不是像兩岸一家親這種感情上的，而是要法律上的說明。

柯文哲說，「李登輝已經跟我講答案了，如果大陸說兩岸是什麼關係？就說特殊關係，有多特殊？非常特殊。」兩岸有相同的歷史、語言、文化、宗教，同文同種，先有善意交流，交流增加善意。

對於盧秀芳提問，賴清德日前曾表示，想要大陸國家主席習近平吃飯，「你會想跟他吃飯嗎？」柯文哲直言，真相是人家不想跟賴清德吃飯。而對於如果是自己要面對習近平，柯文哲說，「要先想for what」，實務上，開會的話，前面幕僚要先作業完。

柯文哲坦言，下一任總統非常難做，因為30年前，美國聯合中國大陸對抗蘇聯，當時中國是美國戰略夥伴，但現在不一樣了，中國變成是美國的戰略競爭者，下一任總統處理台美關係，比30年前困難。專訪內容將於明（21日）晚間7點在中天電視、中天新聞YT頻道播出。