民眾黨總統參選人柯文哲今天到台中參加選哲之友會成立大會，被問到藍白合有機會嗎？柯文哲再次回應「不急啦」，更強調，很多時候都是人民推著政治人物走的。
根據媒體民調，民進黨總統參選人賴清德支持度上升，外界關心藍白合有沒有可能？柯文哲今天說，「不急啦」，他認為最後決定的還是人民，相信台灣人民有智慧，台灣政治人物哪有在自己決定做什麼的，都是人民推著我們走的。
至於賴清德民調支持度破4成，柯文哲微幅下滑，柯文哲也說，就代表我們要更努力而已啦。
民眾黨總統參選人柯文哲今天到台中參加選哲之友會成立大會，被問到藍白合有機會嗎？柯文哲再次回應「不急啦」，更強調，很多時候都是人民推著政治人物走的。
根據媒體民調，民進黨總統參選人賴清德支持度上升，外界關心藍白合有沒有可能？柯文哲今天說，「不急啦」，他認為最後決定的還是人民，相信台灣人民有智慧，台灣政治人物哪有在自己決定做什麼的，都是人民推著我們走的。
至於賴清德民調支持度破4成，柯文哲微幅下滑，柯文哲也說，就代表我們要更努力而已啦。
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