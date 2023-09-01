在野整合鬧哄哄，不過國民黨總統參選人侯友宜的民調似有因此提升。台中市長盧秀燕1日應邀北上看展，會後受訪被問到外界不斷呼聲藍白合，盧表示，一定會有出路，相信在9月份會有些結果。

盧秀燕下午前往台北市參加TVBS特展，會後受訪被問到侯友宜近期民調上升，外界呼聲藍白合似乎愈來愈熱絡。盧表示，（在野整合）一定有出路 ，所有的候選人都會了解，一定要團結，不團結的話就沒有機會，「我覺得已經到了關鍵時機，我相信在9月份會有些結果，希望整合成功。」，讓民主政治朝向良性發展，所有9月份是關鍵的月份。