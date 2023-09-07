國民黨總統參選人侯友宜5日拋出65歲以上長者享有排富全額補助健保政見，引發討論。衛福部昨(6日)傍晚宣布，針對健保第六類投保對象，意即無工作、低所得、未獲其他補助的65歲以上老人，現行每個月826元健保費改由中央負擔，受惠對象約109萬人，明年上路。對此，有網友在相關新聞留言狠酸「也不錯啦，要滾下台了會知道抄別人的政見，不然快八年了也不知道搞什麼！」

《中國時報》今(7日)報導指出，侯友宜、柯文哲近日提出競選政見，主張65歲以上銀髮族在排富後，免繳健保費。行政院與衛福部前天稱此措施恐導致世代不公，昨天卻急轉彎。副閣揆鄭文燦昨午急邀薛瑞元商討對策，會談1小時後，衛福部改口研議補助健保費，不必等明年總統大選後定案。對此，侯柯陣營均樂見衛福部轉變立場，但僅針對第六類特定長者，侯陣營認為這是為德不卒，只學半套。

相關報導曝光後，引發不少網友在《LINE TODAY》相關新聞底下留言，有超過百則討論，有不少人認為「執政8年，空轉8年，選舉到了才要做事？之前都在混？」「要免健保費搞到還要設條件，那怎麼一些補助還分縣市，公平嗎？」「呵呵呵！八年都在幹什麼，而且現在幾月了，明年實施，配套來得及嗎？」「轉彎真快，昨天不是在罵侯市長嗎？怎拿香對拜了？」「少買一點廢軍品就有了...」、「重點是現在各縣市都不一致，這樣公平嗎？」