民眾黨主席柯文哲今宣布，黨內要會計師事務所簽約，引進第三方公正舉報平台，不過，民進黨卻諷刺，掃黑也要外包。對此，民眾黨發言人楊寶楨回應，該平台是避免吃案，她也反問民進黨「難道要像你們在Me too風波時，不斷被吃案？」

楊寶楨說，記者會說得很清楚，第三方平台主要是協助完善機制，目前黨內幹部正在清查盤點，後續在黨職任用會加嚴，若民進黨覺得舉報機制不錯，歡迎跟進，希望不要有「吃不到葡萄、說葡萄酸」的狀況。