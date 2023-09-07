2024大選外界高度期待在野陣營整合。民眾黨總統參選人柯文哲多次喊話，主要政黨領袖應該坐下來談國家重要議題。柯今天再度強調，閣揆同意權真的要拿出來談，直批台灣選舉叫「民選皇帝制」，贏者全拿、毫無制衡，「你只要選上總統，隨便你搞」。

繼國民黨總統參選人侯友宜日前射出「醫療5箭」政見後，民眾黨總統參選人柯文哲6日宣布醫療政策，他主張不以巴氏量表作為申請移工唯一標準、醫療衛生支出提高至GDP的8％、長者健保補助等，8項政策中有3項與侯政見不謀而合。

對此，柯文哲今天在醫療政策記者會後受訪表示，絕大多數狀況下，大家認同的事情，是非對錯大家都一樣，「我後來發現，真正不是政策相同不相同，真正有差別的是執行力」，今天台灣政治最大問題講大一堆，執行效果很差，真正要做只會用撒幣花錢的方式，真正要做苦工的反而都沒人去做，太多了。

柯文哲表示，如果真的大家對那個領域有很認真思考過，恐怕8個政見有6個以上相同，所以8個政見有3個相同沒什麼了不起，最重要還是執行力，現在台灣真正問題是執行力。

對於中央推老人免健保費，外界解讀，侯柯聯手奏效，是否呼應柯文哲日前所說的，在野整合要從政治理念合作？柯文哲回應，政黨之間固然有競爭，但相同部分更多，他以前就點名蔡總統應該當召集人，出來開國是會議，其實台灣還是很多問題要解決，例如18歲公民權，他認為應該通過，結果竟然公投沒過，一定是大家嘴巴說支持，但沒用力去推。

柯文哲認為，閣揆同意權這件事，真的要拿出來談，現在台灣選舉叫「民選皇帝制」，因為贏者全拿、毫無制衡，「你只要選上總統，隨便你搞」，總統要不要去立法院國情報告、接受政黨質詢，若要三權分立就三權分立，像這種國家基本問題，其實政黨領袖應該坐下來談。