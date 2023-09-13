主打透過App綁定信用卡的「醫指付」驚爆盜刷風波，因無須在醫院排隊繳交醫療費用，省時便民而累積出近百萬使用人數，加上合作醫療院所高達136家，遍及全台，影響層面甚鉅。金管會提醒，近期就醫民眾宜留意個資外洩風險，若刷卡遭盜刷，可向往來銀行申請列為「爭議帳款」，就不必負擔損失。

由國內30家發卡行授權給財金公司，並由財金公司和大洸醫院管理顧問公司、台灣私立醫療院所協會3方合作成立的「醫指付」App出包，據大洸官網顯示，合作院所多達136家，涵蓋長庚、馬偕、中國醫藥大學、慈濟、國泰、奇美等多家大型醫院體系，且北中南都有；至於合作往來的金融機構共有30家，包含台銀、兆豐、北富銀、國泰世華、中國信託、中華郵政等。

由於「醫指付」標榜看診後可用手機繳費，直接領藥，節省到批價櫃檯繳費的時間，因此頗受好評，但連日傳出有用戶反映，綁訂的信用卡竟被海外盜刷，疑似用戶卡號大規模外洩，大洸方面表示，已關閉國外IP存取，也安排第3方機構協助釐清解決。

金管會則指出，已督促財金公司了解可能發生的漏洞，銀行也已加強風險控管，委託第3方資安鑑識報告預計月底完成，才能確認問題來源。

金管會銀行局副局長林志吉說明，目前被盜刷個案不限於個別銀行，因此猜測不是由銀行端資料外洩，懷疑是由大洸這頭流出，但到底是透過紙本、照片或駭客侵入等方式流出個資，還在查明當中。

此外，部分銀行發卡機構已啟動自主加強監控，包括進行「灰名單」管理等；銀行局指出，如果卡友遭盜刷，可向往來銀行申請將款項列為「爭議帳款」，只要查明非屬可歸責持卡人事由，就不必負擔被盜刷損失。

至於「醫指付」的主管機關究竟是誰，經濟部、數發部、衛福部與金管會等4大部會卻大踢皮球，經濟部稱資安問題由數發部負責，數發部卻說涉醫療管理應由衛福部主責，衛福部則指卻與行動支付有關，要由金管會管理，但金管會銀行局最新說法卻認為，主管機關為衛福部，未來不排除找衛福部進一步了解釐清。