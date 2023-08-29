銀行局主秘侯立洋表示，在審核時有找元大銀行的主要業務負責人進行面談，這次會核准元大銀行，主要是考量元大銀行在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統投入，已提出相關具體規畫，元大銀行也有建置責任地圖、負責業務高階管理階層重大違失案件的問責機制、強化董事會督導管理責任等。
財管2.0銀行增加到10家，國銀財管競爭是否將淪於數字之爭？侯立洋指出，金管會希望各銀行都要有各自的特色、發展方向與利基，不是為達到業績數字而拼命提出不見得適合客戶的商品。
金管會今（29日）宣布，再核准元大銀行承作高資產財管2.0業務，國內承作財管2.0銀行正式增加到10家銀行。由於家數變多，競爭將更激烈，金管會也表示，希望各銀行要有各自的方向與利基，不是為達到業績追逐數字，拚命提出不見得適合客戶的商品。
銀行局主秘侯立洋表示，在審核時有找元大銀行的主要業務負責人進行面談，這次會核准元大銀行，主要是考量元大銀行在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統投入，已提出相關具體規畫，元大銀行也有建置責任地圖、負責業務高階管理階層重大違失案件的問責機制、強化董事會督導管理責任等。
財管2.0銀行增加到10家，國銀財管競爭是否將淪於數字之爭？侯立洋指出，金管會希望各銀行都要有各自的特色、發展方向與利基，不是為達到業績數字而拼命提出不見得適合客戶的商品。
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