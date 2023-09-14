金管會說明，簽發此類境外保單的公司，為未經金管會許可設立可在台灣境內經營保險業務地外國保險公司，此類公司發行的保單亦未經金管會審查通過，消費者若購買此類「地下保單」，可能會面臨四大風險。

首先，由於簽發此類境外保單的公司設立於國外，不受台灣保險法規範、也不在國內保險安定基金的保障範圍，消費者須自行承擔風險。

其次，簽發此類境外保單的保險公司在台灣未設立據點，投保民眾若遇到保險爭議或理賠申請，需自行接洽國外簽發境外保單的保險公司辦理，可能面臨無法獲得妥善爭議處理或理賠的風險。

再者，此類境外保單多以英文書寫，消費者不易理解保單相關權利及義務，即使附有中文譯本，亦可能因契約內容認知差異而衍生爭議。

最後，由於此類境外保單不被台灣法律承認，因此支付的保險費無法享有台灣稅法優惠、無法做為所得稅列舉扣除額。而境外保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不可作為被保險人遺產的規定。

金管會指出，保險法明定若為非保險法的保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，可處3年以下有期徒刑，得併科3百萬元以上、2千萬元以下罰金，呼籲切勿以身試法。若發現有招攬境外保單具體事證，可檢證向司法單位告發或向金管會檢舉。