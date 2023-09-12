台灣後年就要進入超高齡社會（65歲以上人口占1／5），對於「包容性交通服務（「戶到戶」無障礙運輸）」的需求將愈來愈多；但是有民眾反映，由政府補助的復康巴士和長照專車很難預約，而通用計程車除了跳表之外還要加價300元，令經濟弱勢者吃不消。消費者文教基金會呼籲政府，既然交通月票、房租、學費都能補助了，更應看到無障礙交通服務的需求，適當補助無障礙計程車，讓其能夠永續經營。

消基會董事長吳榮達表示，政府補助的復康巴士跟長照專車通常以就醫需求為主，但陸續收到不少民眾申訴「很難預約」；而通用計程車除了跳表收費之外還須加價300元，「搭了一次就搭不下去了。」很多偏鄉、高齡或身障者根本沒辦法出門，只好勉強騎機車或代步車，但其實相當危險。

消基會交通召集人李克聰表示，政府也看到問題，運輸研究所與計程車隊在六都試辦了3年的「愛接送」服務，依趟次補助計程車業者，因此消費者只要依跳表收費，不須加價。，但因補助經費有限，也很難確保是否能永續營運。

此外也有計程車業者成立敬老愛心車隊，可以用地方政府的敬老、愛心及博愛卡等折抵，台北市每趟最高可補助65元、台中市85元、桃園市和高雄市都是最高72元；非六都的有南投縣補助85元、台東縣最高72元。但除此之外新北市、台南市及其他非六都縣市都沒有類似補助。

李克聰說，現在政府補助交通月票3年200億、補助觀光、補助房租、補助私校學費等，但是對於「包容性交通服務」更應該補助。建議行政院每年編列預算適當補助無障礙計程車，增加運能又不須加價；各縣市政府也能以類交通月票方式讓有需要者能以敬老或愛心卡折抵無障礙計程車車資，更希望總統大選候選人能夠納為政見，當選後也要付諸實踐。