高雄張姓男子利用電腦修圖軟體偽造雙胞胎哥哥的身分證，拿著假證件去汽車旅館、以國旅補助價580元爽開房。事後哥哥發現補助已被請領怒報警要揪出兇手，沒想到竟抓到親弟弟。高雄地院以行使變造準私文書罪判張男3月，可易科罰金，可上訴。

張男與哥哥是雙胞胎兄弟，兩人長相幾乎一模一樣。2022年4月某日，張男趁機偷拍哥哥的國民身分證，利用修圖軟體，將大頭照置換成自己的，製作出一張變造的身分證。

2022年7月某晚，張男與陳姓女友人一同開車到高雄某汽車旅館住宿時，拿出變造的身分證登記住宿，當時市府正舉辦「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」及「週間補到千」獎助，張男只花了580元就成功入住。

事後，張男哥哥自己想要申請國旅補助時發現補助已請領，當下以為自己的身分遭冒用，趕緊報警。沒想到，警方循線調閱監視器後要張男哥哥指認，張男哥哥這才發現兇手就是自己親弟弟，警方也將張男移送法辦。張男坦承犯行，但辯稱只是變更照片及身分證字號，沒有變更姓名。

高雄地院審理後認為，張男變造並行使國民身分證及準私文書，足以生損害於公眾或他人，依戶籍法及刑法判處他3月，可易科罰金，可上訴。