明基佳世達集團總經理黃漢州表示，明基佳世達秉持幸福職場的宗旨，除了原有的結婚禮金、生育賀禮等，今年首度推出多項新福利，包括優於勞基法的有薪產檢假、陪產檢及陪產假，開辦育兒津貼方案等，都是希望同仁安心成家、放心顧家，減輕育兒負擔，持續打造幸福企業文化。

今年新增的福利方案中，凡明基和佳世達員工不限男、女，皆可申請0到6歲育兒津貼方案，每胎每半年補助1.5萬元，一年補助3萬元，相當於每位寶寶最高可領18萬元補助，且每位同仁不限補助1名寶寶，例如6歲以下的三寶爸媽一年可領9萬元。方案推出後，至8月底已受理近850件育兒津貼申請，首年累計補助超過千萬元。

為了成為孕媽咪和神隊友爸爸友善支持的後盾，9月起也優於勞基法，加碼有薪「產檢假」與「陪產檢及陪產假」增加為8天，致力打造育兒友善職場。

此外，今年暑假更首度舉辦QKids暑期夏令營，共有60位員工子女，化作小小明基佳世達人，體驗爸媽的一日工作生活圈，透過公司產品的趣味互動課程，讓QKids了解爸媽的工作日常，促進親子間的緊密關係。

明基佳世達響應ESG精神，不僅重視員工在企業的身心靈環境，也相信當員工照顧好家庭，更能在職場舞台上盡情發揮所長。因此除了結婚、生育、育兒等補助外，亦有完善產假、育嬰假、獲衛生局優良認證的哺乳室及彈性工時申請，每年舉辦家庭日、發放福利點數、電影票及鼓勵員工持股信託等福利，盼同仁們都能安心成家、放心顧家。